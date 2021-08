‘Benidorm Bastard’ Emiel Ravijts (74) overleden: “Dendermonde verliest een icoon”

Verhuis en extra spelers: nieuwe start voor ‘T Echt Derremonds Theaoter

28 augustus ‘T Echt Derremonds Theaoter neemt een nieuwe start. Het gezelschap, dat kan bogen op een jarenlange traditie in Dendermonde, vond nieuwe spelers én een nieuwe thuis om een doorstart te maken na een sabbatjaar. Oprichter Miel Ravijts is in de wolken. “Al moeten we het wel zonder onze vaste waarde Anneke Abbeloos stellen. Ze keek zo uit naar de nieuwe voorstelling, maar overleed jammer genoeg plots. We dragen ons nieuw blijspel op aan haar.”