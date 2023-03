B&B’s slaan handen in elkaar voor fietsvakanties: “We willen fietsliefhebbers volledig ontzorgen”

Valerie Thoen en Marc Droessaert maakten in 2021 hun droom waar door B&B Adamas, in een negentiende-eeuws pand aan de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde over te nemen. Sindsdien ontving het koppel er al honderden gasten. En ondertussen leerden ze ook andere B&B-uitbaters kennen. Dat resulteert nu in een samenwerking. “Tijdens een webinar over toerisme hadden we een toffe klik met Didier en Katlien Coene van Expo 13 uit Gent en Anette van De Groene Weg in Brakel”, vertelt Valerie. “Alle drie merkten we op dat we regelmatig fietsgasten over de vloer kregen. Fietsen en toerisme in eigen land zitten immers nog altijd in de lift. We besloten dit nog meer te stimuleren door samen een fietsarrangement uit te werken.”