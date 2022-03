Bellend vlak voor meer dan dertig handelszaken: Dito vzw en stadsbestuur slaan handen in elkaar voor drempelloze stad

Er is heel lang sprake van geweest, maar nu is het eindelijk concreet. Handels- en horecazaken die dat willen, krijgen een “bellend vlak” om hun zaak toegankelijker te maken voor mindervalide klanten. “Het concept is simpel”, zegt Jeremy Henderick, regionaal verantwoordelijke Dito Oost-Vlaanderen. “Als een minder mobiel persoon aan een handelszaak arriveert, kan hij daar op een belletje duwen. Voor de handelaar is dat het signaal dat er iemand gebruik wil maken van de beschikbare oprijhelling om binnen te komen. Het bellend vlak is verplaatsbaar, zodat het eenvoudig te plaatsen is als er behoefte aan is.”

Het meest recente bellend vlak in Dendermonde werd zopas aan horecazaak Zeta-Bar and Beyond, vlakbij het Heldenplein in het de Brusselsestraat, geïnstalleerd. Het is één van de 32 Dendermondse zaken die nu over een dergelijk initiatief beschikken. Voor “Drempelloos Dendermonde” trekt het stadsbestuur 7.500 euro per jaar uit. “Daarmee worden handelszaken toegankelijk gemaakt met mobiele en compacte aanpassingen”, zeggen schepenen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) en van lokale economie Dirk Abbeloos (CD&V). “Hiermee krijgen we handelszaken waar iedereen zich welkom voelt, ook ouderen of personen met een beperking. Deze personen kunnen zo ook beter participeren aan het sociale leven.”