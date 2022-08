Belleman Jordy brengt Belgisch Kampioenschap naar Baasrode: “Vijftien roepers om ter best zorgen voor spektakel”

BaasrodeHet Belgisch Kampioenschap Bellemannen komt dit weekend naar Baasrode. Dat is te danken aan de plaatselijke Belleman Jordy van Praet (28). Die wist zich in geen tijd te bewijzen in het wereldje. Resultaat is dat er zondag vijftien Bellemannen uit alle windstreken van het land op de site van de Scheepswerven om ter best zullen “roepen”.

Dat Baasrode sinds kort een eigen Belleman heeft, is te danken aan het feestjaar rond 1200 jaar Baasrode en de werkgroep die werd opgericht om dat jubileum met allerlei activiteiten in de kijker te zetten. “De roepsteen aan de Sint-Ursmaruskerk en verschillende geschriften maken duidelijk dat Baasrode ooit een Belleman gehad moet hebben”, zegt Jordy Van Praet. “Daarom rees bij de werkgroep het idee zo’n functie opnieuw in leven te roepen. Ik kreeg de eer die te vervullen en ondertussen tekende ik al op heel wat activiteiten en evenementen present om er Belleman te zijn. Telkens schrijf ik voor die aankondiging een nieuwe roep op rijm. Het Ros Beiaard tijdens de Ommegang in Dendermonde aankondigen op de Grote Markt was zeker een hoogtepunt.”

Belleman Jordy Van Praet.

Maar nu komt er nog een ander hoogtepunt aan. Jordy werd lid van de Gilde van de Bellemannen en slaagde erin het Belgische Kampioenschap naar Baasrode te brengen. “Vorige zomer trok ik zelf naar dat kampioenschap in Veurne”, vertelt hij. “Met een volle bus supporters in mijn kielzog. We droomden hooguit van een plaats in de top tien, maar ik sleepte er totaal boven verwachting de vierde plaats in de wacht. Als nieuweling! Het was een mooie bekroning van het harde werk en vele oefenen ter voorbereiding. Met dat succes rees het idee om het kampioenschap in 2022 in Baasrode te laten doorgaan. Blij dat dit gelukt is.”

Schelde

Voor het Belgische Kampioenschap Bellemannen 2022 tekenen vijftien Bellemannen uit het hele land present. Twee “roepen” moeten ze afleggen om te dingen naar de titel van Belgisch Kampioen. “Een eerste roep moet gaan over de eigen streek, dorp of stad, de tweede roep handelt over een opgelegd thema. Dit jaar is dat “De Schelde”. Een jury beoordeelt de roepen en kiest de winnaar”, legt Terry Van Riet van de vzw Belleman Baasrode uit. “Bovendien is er ook een prijs voor de best geklede escorte van de Bellemannen, met een beoordeling van een jury met experten uit onder andere de modewereld. Jordy laat zich zondag escorteren door zijn vriendin Eveline Van Overstraeten.”

Omdat de Bellemannen het over de Schelde moeten hebben, is de site van de Scheepswerven Baasrode, aan de Sint-Ursmarusstraat, het ideale decor. Het kampioenschap vindt daar plaats op zondag 21 augustus vanaf 14 uur. Bezoekers zijn al welkom vanaf 12.30 uur en de Bellemannen maken officieel hun intrede om 13 uur. Iedereen is welkom.

