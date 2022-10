Belgisch Leger oefent aan Ooiebrug

Dendermonde Een hapje, een drankje en springen maar: Dag van de Jeugdbewe­ging gevierd op Groene Dender

Ook in Dendermonde ging de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging niet onopgemerkt voorbij. Plaats van afspraak voor jongeren in het uniform van hun jeugdvereniging was de Groene Dender.

21 oktober