Belastingdienst verdwijnt in 2024 uit RAC ’t Sasken

Al jaren en jaren kunnen inwoners in het Rijksadministratief Centrum (RAC) ‘t Saskes, vlakbij het Sas in Dendermonde, terecht met al hun vragen en nood aan hulp bij hun belastingen. Het gebouw wordt verhuurd aan Fedimmo, de federale vastgoedvennootschap waarin onder andere de Regie der Gebouwen haar vastgoed heeft ingebracht. Die huurovereenkomst tussen Fedimmo en de eigenaar van het gebouw verstrijkt in 2027, maar de FOD Financiën heeft beslist al uiterlijk in 2024 uit het gebouw te vertrekken. Dan komt een einde aan die dienstverlening in Dendermonde, waar tal van mensen gebruik van maken.