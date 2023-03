Beklaagde onder invloed heeft ongeval en wacht politie op met blik bier in de handen

Bij het ongeval reed de man met zijn voertuig over een middenberm en had hij heel wat schade opgelopen waardoor hij de politie verwittigde. Hij bleef ter plaatse zoals het hoorde, maar was toen al onder invloed en had er niets beter op gevonden dan nog een blikje bier uit zijn wagen te nemen en zo te wachten op de politie. Hij moest meteen blazen en had 1,94 promille in zijn bloed, goed voor een 8-tal glazen bier. Zijn rijbewijs werd toen onmiddellijk ingetrokken, maar de politierechter twijfelde toch over de rijgeschiktheid van de man. Daarom moet hij eerst op controle naar een deskundige om te zien of er geen alcoholprobleem in het spel is. Op 5 september zal de zaak verdergezet worden.