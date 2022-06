Beklaagde haalde nooit rijbewijs, maar blijft rijden met auto en krijgt drie jaar cel

De feiten waarvoor hij terecht stond speelden zich af in december 2020, in volle coronaperiode. De dertiger werd toen aan de kant gezet voor een controle door de politie. Hij reed zonder rijbewijs, en was bovendien onder invloed van drugs. “Ik gebruik al vijftien jaar lang drugs", bekende de man. “Ik had een relatie met een vrouw uit Aalst en reed daarom via Dendermonde toen ik gecontroleerd werd”, klinkt het.

De man bleek over een rijk gevuld strafblad te beschikken. Zo werd hij onder meer al vier keer veroordeeld voor verboden wapenbezit. In totaal staan er zeventien bestraffingen op zijn twijfelachtige palmares. “Hij weigerde een speekseltest en was met niks in orde”, volgens het openbaar ministerie. “Hij haalde nooit een rijbewijs en mag wat mij betreft nooit meer een gemotoriseerd voertuig besturen.” De rechter volgde die redenering. “Rondrijden als je niet mag is uw degout tonen aan justitie. Wanneer dat gebeurt is er maar één plek om te zitten en dat is waar er geen auto‘s rijden.” De dertiger werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, een levenslang rijverbod en een boete van 11.200 euro. Hij werd ook ongeschikt verklaard om een voertuig te besturen.