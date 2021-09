Begeleider buitenschoolse kinderopvang opgepakt voor zedenfeiten: “Wij zijn in shock. Wat onze kinderen is overkomen, is ronduit verschrikkelijk”

Wielrennen junioren Yoran Van Gucht rondt ploegpres­ta­tie af in Neerijse: “Schouder­breuk is definitief verleden tijd”

6 september Yoran Van Gucht (17) was dit weekend de sterkste in Neerijse. De overwinning van de junior uit Dendermonde was om twee redenen bijkomend interessant. Van Gucht won voor twee ploegmakkers van Avia-Rudyco-Janatrans en toonde ook aan dat hij zich geen zorgen meer moet maken over zijn schouderblessure.