Begeleider buitenschoolse kinderopvang opgepakt voor zedenfeiten: slachtoffertjes zijn 4 en 6 jaar oud

Baasrode/DendermondeEen 37-jarige begeleider van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang (IBO) in Baasrode is opgepakt door de politie voor zedenfeiten. Er loopt een onderzoek na een klacht van ouders over seksueel misbruik van hun zoontjes van vier en zes jaar oud. De feiten zouden plaatsgevonden hebben terwijl de man babysitte bij de kinderen thuis.