Beervat kantelt in bocht, inhoud komt op straat terecht

Mikkadoos vieren 25 jaar carnaval: “Er wordt al eens gevloekt ja, maar aan het eind is het dat allemaal waard”

Het wordt een bijzondere carnaval voor De Mikkadoos in Dendermonde. De groep bestaat 25 jaar en zal dat zondag tonen met een grote wagen en prachtige kostuums. “Maanden werk voor een paar uur paraderen in de stoet, dat is nu eenmaal het lot van een carnavalist. Maar we zijn er zo trots op”, klinkt het. Wij doken voor het grote moment nog even het verleden in.