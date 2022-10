Bedrijfsomgeving Verko weer proper dankzij zwerfvuilactie door medewerkers: “Helft van afval waren sigarettenpeuken”

Om de Week van de Handhaving af te sluiten, trok algemeen directeur van Verko Peter De Leeuw samen met acht medewerkers van de intercommunale naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. De actie richtte zich op de onmiddelijke omgeving van Verko aan de drukke Bevrijdingslaan, van aan het Zand in Appels tot aan de Heerlijkheidsstraat in Schoonaarde. “We deden dit vorig jaar een eerste keer en vonden dat de actie voor herhaling vatbaar was”, zegt De Leeuw. “Onze afvalophalers en containerparkwachters zamelen dagelijks afval in. Maar ook onze kantoormedewerkers willen zich engageren voor een propere werkomgeving.”

Dat de actie geen overbodige luxe was, maakt het resultaat duidelijk. Er werden ettelijke vuilniszakken vol zwerfafval bij elkaar geraapt. Opvallend is dat daar vooral veel sigarettenpeuken bijzitten. “De helft van wat we inzamelden, waren peuken. Eén collega telde op het stuk dat hij heeft schoongemaakt wel 1.100 peuken”, zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. “Het is een enorme viezigheid: het duurt maar liefst vijftien jaar vooraleer een sigarettenpeuk vergaat. Ik doe dan ook een oproep aan alle rokers om te stoppen met roken of tenminste de omgeving proper te houden en hun peuken niet zomaar in bermen, straten of de natuur te gooien.”