Bastion Vijf trapt nieuw seizoen op gang: “Ook op donderdag steeds vaker culturele invulling”

Buggenhout Pierre Claeys neemt eind dit jaar afscheid van burgemees­ter­schap: “Met spijt in het hart, maar was zo afgespro­ken”

Huidig burgemeester Pierre Claeys (CD&V) zal de legislatuur niet uitzitten als burgervader van Buggenhout. Op 31 december dit jaar geeft hij de fakkel door aan Geert Hermans, momenteel schepen. Dat is zopas definitief beslist door de CD&V-fractie, maar blijkt wel al van bij de verkiezingen zo afgesproken. “En gemaakte afspraken zijn er om na te komen, ook al is dat met spijt in het hart”, zegt Claeys.

13:41