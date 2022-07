Basisschool De Toverboon geselecteerd voor subsidies voor realisatie nieuw schoolgebouw

Het stadsbestuur wil een nieuw, multifunctioneel schoolgebouw voor De Toverboon, aan de Denderbellestraat in Sint-Gillis. De prijs van het nieuwbouwproject wordt geraamd op 7.500.000 euro. Het diende daarvoor eind maart een dossier in voor het nieuwe scholenbouwprogramma “Scholen van Vlaanderen” van de Vlaamse Regering. Daar is nu goed nieuws over binnen: Dendermonde is geselecteerd.