Basisschool Atheneum wordt “geluksplaneet” voor sportdag kleuters

Lebbeke Open Vld start steunactie tegen honger op school: “Eén euro per Lebbeekse leerling inzamen voor ondersteu­ning scholen”

Open Vld van Lebbeke is gestart met een geldinzameling in het kader van “een actie tegen honger op school”. Het initiatief komt er na een vraag van raadslid Ann Doran tijdens de jongste gemeenteraad om scholen te ondersteunen in hun strijd tegen lege brooddozen. De meerderheid vond dat evenwel niet nodig. “Dan doen we het zelf wel”, klinkt het bij Open Vld.

3 oktober