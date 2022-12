Basisschool Atheneum stuurt kleuters op wenmomenten naar de bibliotheek

“We leggen in onze school bewust nadruk op lezen, boeken en voorlezen”, zegt directeur Kathy van Langenhoven. “Lezen is immers erg belangrijk en heeft tal van voordelen. Het helpt woordkennis te vergroten en beter een tekst te begrijpen. Dat heeft zijn invloed op hogere slaagkansen. Om lezen bij onze kinderen te bevorderen lopen er in onze school verschillende projecten. De wenmomenten komen daar nu nog bij.

Met het nieuwe project richt de basisschool zich op de jongste kleuters. “De klasjuf neemt op regelmatige basis de kindjes samen met hun ouders op sleeptouw naar de bibliotheek voor een leuk samenzijn-moment”, legt Van Langenhoven uit. “Zo proberen we de ouders bewust te maken van het belang van voorlezen en de kleuters al zeer jong in contact te laten komen met boekjes om hun taalontwikkeling te bevorderen. Dankzij een goede samenwerking met de bib, vinden onze bezoekers er een gezellige ruimte met activiteitenborden, een voorleestoel en kussentjes. Op een speelse manier worden onze kleuters en hun ouders met gebruik van een Japans Kamishibai-verteltheater meegenomen in een verhaal. Maar er is ook tijd om te spelen, boekjes te bekijken en voor te lezen. We zien dit als een heel waardevol moment voor de kinderen en hun ouders.”