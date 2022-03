Bakkerij Van Malderen Samson viert Pasen met Ros Beiaard

Bakker Sammy Van Malderen zit al meer dan twintig jaar in het vak, met een goed draaiende ambachtelijke bakkerij aan de Zandstraat in Appels. Dat hij om geen stunt verlegen zit, bewees hij in het verleden al verschillende keren. En dus kon ook een initiatief naar aanleiding van de nakende Ros Beiaardommegang niet ontbreken. “Bovendien komt Pasen er aan en ik besloot beide te combineren”, zegt Sammy. “Resultaat is een groot Ros Beiaard-paasei”.

Dat paasei is te verkrijgen in witte en in melkchocolade. Het kan bovendien verpakt worden als Dendermonds paasgeschenk, in een doorzichtige box en afgewerkt met wit en rood lint. “Voor die praktische uitwerking werk ik samen met Goliart, specialist in Dendermondse gadgets”, zegt Sammy. “We realiseerden in het verleden samen nog al creatieve chocoladeproducten. Op dit paasei ben ik alleszins supertrots.”

Het Ros Beiaard-paasei is te verkrijgen bij Bakkerij Van Malderen Samson of via https://www.goliart.be.