Baasroodse zuurdesembakkerij bestaat 1 jaar

Zes maanden cel voor beklaagde die 22ste keer voor rechtbank verschijnt: “Constante neiging tot overtre­ding regels”

Een man is vrijdagochtend tot zes maanden cel veroordeeld in de politierechtbank van Dendermonden nadat hij de regels maar bleef overtreden. De man reed met zijn bromfiets rond tijdens een rijverbod en had ook de papieren nog niet in orde gebracht.