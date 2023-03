AZ Sint-Blasius helpt digitaal op weg

Verhuis Topsport naar Dendermon­de komt dichterbij: Afbraakwer­ken aan Mechelse­steen­weg volop bezig

De verhuis van sportwinkel Topsport vanop de Brusselsesteenweg in Lebbeke naar Dendermonde komt met rasse schreden dichterbij. Afbraakwerken op de nieuwe locatie aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde zijn volop bezig. Bedoeling is dat een nieuwbouw in juni klaar is.