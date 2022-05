AZ Sint-Blasius gunt blik achter de schermen op Dag van de Zorg

Het centrale thema van de Dag van de Zorg is preventie. “Dit sluit naadloos aan op onze visie op gezondheidszorg”, zegt Karen Pieters, algemeen directeur van AZ Sint-Blasius. “Als ziekenhuis zetten we in op herstel en genezing, maar steeds meer ook op preventie. We willen er mee voor zorgen dat mensen met een chronische ziekte of aandoening zo gezond mogelijk blijven en verwikkelingen voorkomen. Informatie en educatie zijn daar ook belangrijk bij. Daarom hebben we vijf jaar geleden onze Blasius Academie opgericht, en daarom nemen we ook deel aan deze Dag van de Zorg.”

Tijdens de opendeurdag komen bezoekers meer te weten over hoe het ziekenhuis preventie aanpakt. De dienst Borstkliniek, Cardiologie, Diabetescentrum, Dialyse, Gastroenterologie, Internistisch Dagcentrum, Moeder & Kindcentrum, Obesitaskliniek en Palliatief Support nemen deel. Ook de teams van de Parkinsonschool, technische dienst, Urologie, Valkliniek, Wond- en Voetkliniek en Wondzorg doen mee. Er is ook een HR-infostand voor wie interesse heeft in een job in het Dendermondse ziekenhuis.

Er is een interactief parcours uitgestippeld doorheen het ziekenhuis. Voor de jongste bezoekers is er een Ros Beiaard-zoektocht langs het traject. De opendeur is te bezoeken van 10 tot 17 uur. AZ Sint-Blasius bevindt zich aan de Kroonveldlaan in Dendermonde.