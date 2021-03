Avonturier Jelle Veyt zet roeitocht over Atlantische Oceaan noodgedwongen stop: “Zeeziekte heeft mij enorm verzwakt”

Lebbeke/Dendermonde Mysterieu­ze verdwij­ning Zuster Gaby inspiratie­bron voor debuutro­man Rita Sarens: “Thriller gebaseerd op waargebeur­de feiten”

8 maart RFJ Sarens, echte naam Rita, heeft haar debuutroman ‘Zwijg in Godsnaam’ klaar. “Gebaseerd op gekende en veronderstelde feiten”, zegt ze. Want inspiratie haalde ze bij de verdwijning van zuster Gaby in Dendermonde bijna veertig jaar geleden en de vele verhalen die daarover de ronde doen. Ze kregen verder hun uitwerking in de verbeelding van de auteur. Sarens neemt met haar debuut meteen deel aan de Gouden Strop/Schaduwprijs.