Avondje dansen bracht hen bij elkaar en nu vieren Pierre en Georgette gouden jubileum

Een avond dansen bracht Pierre en Georgette bij elkaar. “Dat was in De Kleine Beer in Hekelgem”, vertelt Pierre. “Het was een spontane ontmoeting, maar de vonk sloeg heel snel over. Enkele jaren later besloten we al om te trouwen.”

Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. Ondertussen zijn er ook vier kleinkinderen. “Dat we naast onze dochter wonen, maakt dat de kleinkinderen altijd binnen- en buitenlopen en dat vinden we geweldig”, zeggen de twee. “We halen ze ook elke dag van school. Zo vervelen we ons nooit.”

Pierre was zijn loopbaan aan de slag als mechanicus in Gent. Georgette werkte jarenlang bij Philips in Dendermonde, maar gooide het vervolgens over een andere boeg en ging werken bij Familiehulp. “We zijn ook altijd bezige bijen geweest en we gingen vaak op reis”, zeggen Pierre en Georgette. “We hopen nog vele mooie momenten te beleven met elkaar en kijken al uit naar ons diamanten jubileum.”

