Automobilist wijkt uit voor fietser die fietspad verlaat en botst tegen tegenligger: Zeelsebaan tijd afgesloten

Van City Golf tot paintball: op 8 deze plekken beleef je een onvergete­lij­ke teambuil­ding in het Waasland en Dendermon­de

Teambuildings zijn vandaag niet weg te denken uit het bedrijfsleven. Ze helpen een band op te bouwen tussen de collega’s, wat de organisatie alleen maar ten goede komt. Heb je geen idee wat je kan doen met je medewerkers? Wij zochten 8 leuke teambuildingactiviteiten in het Waasland en Dendermonde voor je uit. Van City Gof in Sint-Niklaas tot paintball in Lebbeke: met deze teambuildings maak je van jouw collega’s een hecht team.