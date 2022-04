Automobilist negeert slagboom en lichten en krijgt geldboete en rijverbod

Dendermonde Dokter Cambier, AZ Sint-Blasius en Basketbond slaan handen in elkaar voor oorlogs­slacht­of­fers Oekraïne: “Zorgen voor compleet uitgerust operatie­kwar­tier in schuilkel­ders”

Dat in schuilkelders in Oekraïne binnenkort gewonde oorlogslachtoffers geopereerd kunnen worden, komt mede door steun vanuit Dendermonde. Dokter Bernard Cambier, plastisch chirurg in het AZ Sint-Blasius, het Dendermondse ziekenhuis en de nationale Basketbond hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Er is materiaal voor de inrchting van een operatiekwartier onderweg naar het getroffen land.

28 maart