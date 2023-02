Auto gaat in vlammen op in afgesloten garagepoort, brand verstikt zichzelf

Dendermonde Rosse Buurten­film in première en... er komt opnieuw een stoet

De vele medewerkers en vrijwilligers van de Rosse Buurtenstoet in Dendermonde keken in CC Belgica terug op het geslaagde event en twee jaar voorbereidingen. Tijdens de ROSeptie ging de Rossen Buurtendocumentaire die Yasmin Angel draaide in première. En er was ook goed nieuws: er komt opnieuw een Rosse Buurtenstoet.

30 januari