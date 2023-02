Auto gaat in vlammen op in afgesloten garage: voertuig brandt volledig uit

Waasland/Dendermonde Van banaan en brownie tot ingebakken appeltjes: van deze pannenkoe­ken smul je op Maria Lichtmis in het Waasland en Dendermon­de

Op 2 februari is het Maria Lichtmis: het feest bij uitstek om zonder schuldgevoel pannenkoeken te eten. Wij lijsten zeven leuke pannenkoekenhuisjes in het Waasland en Dendermonde voor jullie op. Van een pannenkoek met brownie bij HAAS Pannenkoekenhuis in Lokeren tot eentje met banaan bij Hippodroom in Sint-Niklaas: op Maria Lichtmis vind je bij deze zaken een speciale pannenkoek voor iedereen.

1 februari