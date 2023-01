Auto belandt op dak na botsing met twee geparkeerde wagens: 86-jarige bestuurster naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.45 uur in het centrum van Baasrode. De bejaarde dame reed er met haar voertuig in de richting van de Fabriekstraat toen het plots mis ging. Ze week af van haar rijbaan en raakte hierbij twee geparkeerde voertuigen. Bij het raken van het laatste voertuig ging haar auto over de kop. De vrouw kon met behulp van enkele omwonenden uit het voertuig gehaald worden en was lichtgewond.