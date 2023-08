Auto belandt naast brug in Dendermonde: 22-jarige bestuurster zwaargewond

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de brug over de Volaardestraat. Een 22-jarige vrouw reed in de richting van Lebbeke toen ze bovenop de brug plots de controle over haar Jaguar verloor. Het voertuig belandde in de berm en vloog vervolgens door de struiken om enkele meters lager op een smalle landweg op het dak tot stilstand te komen. De eigenaar van een naastgelegen transportbedrijf was net een voertuig aan het parkeren en hoorde de klap. Hij ging meteen poolshoogte nemen en verwittigde de hulpdiensten. Die moesten het slachtoffer uit de wagen bevrijden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.