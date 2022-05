Audi boort zich in vakantiehuis: “Voor het Ros Beiaardweekend was het net verhuurd”

AppelsIn Appels bij Dendermonde is een jonge bestuurder maandagavond met zijn Audi TT in een woning gereden, nadat hij wellicht met heel hoge snelheid uit de bocht is gegaan. De schade is aanzienlijk in het vakantiehuis, dat net klaargezet was voor het Ros Beiaardweekend.

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 22.15 uur in de Hoofdstraat in Appels, niet ver van Appelsveer. Buurtbewoners werden plots opgeschrikt door een harde knal en gingen buiten kijken. Zij zagen de wagen in de woning staan en verwittigden de hulpdiensten die ter plaatse kwamen.

De bestuurder was in de richting van Appelsveer aan het rijden, toen hij in een bocht de controle over zijn stuur verloor en in de graskant terechtkwam. Enkele meters verderop boorde de Audi zich door een gevel van een vakantiewoning.

Op dat moment was er gelukkig niemand aanwezig in het huis, maar de schade is bijzonder groot. De eigenaars kwamen wel ter plaatse en waren onder de indruk van de gebeurtenis. Ze hadden net de woning klaargezet voor het Ros Beiaardweekend dat eraan komt, want er zouden dat weekend mensen in het huisje blijven logeren. Dit zal nu niet mogelijk zijn en er zal een oplossing gezocht moeten worden voor de familieleden. De brandweer van Dendermonde moest ter plaatse komen om de woning te stutten en de gevel dicht te maken.

De bestuurder zelf raakte bij het ongeval niet gewond. Hij zei ook dat hij niet bijzonder snel reed, maar de schade na het ongeval doet iets anders vermoeden.

