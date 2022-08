Archeologisch onderzoek voor Oude Vest naar aanleiding van herinrichting

Sint-Gillis-bij-Dendermonde Bestuurder onder invloed van drugs veroor­zaakt ravage en gewonde in Van Langenho­vestraat

In de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is woensdagavond een spectaculair ongeval gebeurd met drie voertuigen. Bij het ongeval raakte een vrouw gewond, zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De straat was een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

24 augustus