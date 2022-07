Appartement gehuld in rook nadat bewoner slecht gedoofde sigaret in vuilniszak gooit

De brand ontstond rond 10.15 uur dinsdagochtend in een appartement. Het hele appartement was gehuld in rook. De oorzaak was een slecht gedoofde sigaret die de bewoner in een plastieken zak had gegooid. Het bleef uiteindelijk bij de rookontwikkeling en de brandweer moest niet ingrijpen. De bewoner werd wel ter plaatse even gecontroleerd in de ambulance maar raakte niet gewond. Het gebouw werd kort even geëvacueerd, maar de bewoners konden snel weer naar binnen.