Apotheose voor feestjaar 1200 jaar Baasrode: Dorpsfeest met onder andere Jeugdkampioenschap Belleman

BaasrodeHet feestjaar rond het 1200-jarig bestaan van Baasrode is dit weekend aan zijn apotheose toe. Een groot dorpsfeest op het Dorpsplein moet het jubileum nog een laatste keer in de verf zetten. Onder andere een jeugdkampioenschap Belleman vindt plaats.

Het is precies 1.200 jaar geleden dat Baasrode als “Baceroth” en “Bassarode” voor het eerst voorkwam in een schenkingsoorkonde van 821 van Lodewijk de Vrome. Door de ligging aan de Schelde groeide het dorp in de vroege middeleeuwen uit tot een handelscentrum. Het bouwde zijn geschiedenis op aan de Schelde, met het bestaan van tal van scheepswerven. Rond de bijzondere verjaardag verenigden zich een aantal vrijwilligers die het jubileum in de kijker willen zetten en de geschiedenis van Baasrode naar boven brengen. Dat resulteerde het voorbije jaar in tal van activiteiten.

Dit weekend staat het laatste evenement van het feestjaar op het programma. Dat moet een groot dorpsfeest worden, op zaterdag 23 april. De Belleman van Baasrode Jordy zal dat feest om 13 uur officieel openen, samen met de burgemeester. Een namiddag lang zorgen de Scouts Baasrode en Chiro Ommekaar Vlassenbroek samen voor achttien zelfgemaakte volksspelen, allemaal rond een ander thema en stukje Baasroodse geschiedenis. Om 13.15 uur vertrekt er een dorpswandeling langs vier historische plekken in het dorp. In de vroegere brouwerij Bachus, die binnenkort verandert in een woonsite, kan voor een laatste keer achter de gevels van dit historisch gebouw gekeken worden en wordt een deel van de geschiedenis van het dorp opgevoerd.

Om 14.30 uur start de voorronde van het Jeugdkampioenschap Belleman. Dat is een voorsmaakje van het Belgisch Kampioenschap Belleman dat op zondag 21 augustus in Baasrode zal plaatsvinden. Tijdens de pauze van dit kampioenschap zal de finale van het jeugdkampioenschap gehouden worden. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen meedoen met de Kinderbelleman, jongeren tussen 13 en 16 jaar aan de Jeugdbelleman. Info hierover is te verkrijgen via bellemanbaasrode@hotmail.com.

Vanaf 18 uur staan nog een reeks optredens op het programma. Onder andere Goesting, URGH, Marciano Woods en Johnny Little Drumssticks komen langs. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.