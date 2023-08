Antraxalarm in AZ Sint-Blasius: man onwel na contact met wit poeder

Livios Zelf je buitenge­vel schilderen: wij beantwoor­den de negen meest gestelde vragen rond dit topic

Door je gevel te schilderen, krijgt je woning een frisse, nieuwe look. Het is bovendien een stuk goedkoper dan een gevelrenovatie. Maar hoe kies je de geschikte verf? En komt jouw gevel wel in aanmerking voor een vers laagje? Bouwsite Livios vroeg Jan Degezelle, kennismanager bij colora, om enkele tips en tricks.