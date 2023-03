André en Magda vieren gouden jubileum: “Vonk sloeg over in discotheek Pips”

Inbrekers aan de haal met juwelen

Op de Hamsesteenweg in Grembergen bij Dendermonde hebben inbrekers woensdag ingebroken in een woning. De daders veroorzaakten veel wanorde en gingen aan de haal met juwelen. In de Beekakkerstraat in Sint-Gillis-Dendermonde werd er ook een inbraakpoging vastgesteld.