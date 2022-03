Als veertienjarige gevlucht uit Afghanistan, nu maakt Mujib (21) hier zijn droom waar: “Hart en ziel in eigen winkeltje steken”

Lebbeke REPORTAGE. Wij bleven slapen in het kinderho­tel van Aileen (29) en Zeger (29), onderge­bracht in een oud-kloos­ter: “Zowel voor nachtwer­kers als voor koppels die na corona even de bloemetjes buiten willen zetten”

Waar vroeger het altaar stond, staat een wiegje. De vroegere kapel is nu een slaapzaal. Spelen? Dat kan in de biechtstoel. Plezier gegarandeerd in het gloednieuwe kinderhotel in Lebbeke, ondergebracht in een voormalig klooster. “Zeger is leerkracht, ikzelf ben kleuterjuf. Een kinderhotel openen was echt een ambitie”, vertelt uitbaatster Aileen. Wij gingen de sfeer opsnuiven tijdens het logeerpartijtje van Fre, Cisse, Freyr en Lagherta.

26 maart