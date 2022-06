Alexander is nieuw Patatje

De Feestcommissie van Oudegem zorgt elk jaar voor een Patatjesverkiezing. Het is één van de initiatieven om de folklore in Oudegem en uit het boek De Filosoof Van Haagem levend te houden in het dorp. Patatje is één van de spilfiguren uit dit boek van Jef Scheirs, dat Oudegem in de jaren zestig nationaal op de kaart zette toen het verfilmd werd als televisieserie op de toenmalige BRT”, zegt Myriam Ringoet van de Feestcommissie. “We houden dat in ere door elk jaar een nieuw Patatje te verkiezen.”