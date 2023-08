Agentschap wegen en verkeer plant verschillende wegenwerken om verkeersveiligheid te verhogen

Vzw ‘Vergeet de Kinderen Niet’ organi­seert feestedi­tie zomerkamp voor kwetsbare kinderen

VZW Vergeet de Kinderen Niet blaast dit jaar tien kaarsjes uit en organiseert dit weekend voor de tiende keer hun zomerkamp voor kwetsbare kinderen. Yasmina richtte de vzw in 2013 op, en hoopte dat de problematiek zou opgelost zijn, maar niets is minder maar. “Er valt dus helaas niet zo veel te vieren, want we merken dat kwetsbare kinderen steeds minder aansluiting vinden in het reguliere vrijetijdsaanbod”, zegt Yasmina.