Afvalophaling vervroegd door warme temperaturen

De afvalophalers zullen vanaf nu beginnen om 6 uur ‘s ochtends aan hun ronde, wat wil zeggen dat het afval een uur vroeger buiten moet staan. Deze maatregel blijft alvast van kracht tot en met 12 augustus, maar kan dus verlengd worden als het nodig is. Zakken, GFT-containers en dozen met oud papier moeten dus om 6 uur buiten staan. Wie niet vroeg uit de veren wil, plaatst het afval best de avond voorheen buiten. In Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle en Wichelen kan dit vanaf 20 uur. In Dendermonde en Wetteren mag dit vanaf 18 uur. “We raden onze inwoners aan om tot en met september het afval steeds om 6 uur buiten te zetten. Als we wegens de warmte beslissen om de dienstverlening aan te passen, dan ben je zeker op tijd", zegt voorzitter Peter De Leeuw.