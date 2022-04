Aftellen naar én nagenieten van Ros Beiaardommegang dankzij de cartoons van Fré: “Apolitiek, tijdloos en met nodige zelfspot”

Frederik Pas, jurist én Dendermondenaar, tekent met artiestennaam Fré zowat aan de lopende band cartoons. Hij stelde er al mee tentoon in het Dendermondse stadhuis en heeft ondertussen ook al een vijftal boeken vol cartoons op zijn actief, waarvan één rond de showbizzwereld in samenwerking met Pirana vlak voor die stierf.

Inspiratiebron voor zijn cartoons is doorgaans de politiek. Maar daar maakt de cartoonist voor de Ros Beiaardommegang een uitzondering op. “Want het Ros Beiaard is niet politiek, het Peirt is van iedereen”, beklemtoont hij. “Wat ik met deze cartoons rond de Ommegang 2022 wil bereiken, is dat mensen met de glimlach de laatste maand kunnen aftellen. En na het evenement nog met een lach terug kunnen denken aan dit gebeuren.”

Onuitputtelijke inspiratiebron

Fré liep al lang met het idee rond om rond de Ros Beiaardommegang een reeks cartoons uit te brengen. “Het is nu eenmaal een heel dankbaar onderwerp”, legt hij uit. “Met niet alleen het Ros, maar ook de Reuzen, de knaptanden en alle folklore en belevenis errond is deze inspiratiebron onuitputtelijk. En het is een kleurrijk thema. Als echte Dendermondenaar ligt het Ros ook mij nauw aan het hart, dus mocht een project daarrond op mijn palmares niet ontbreken.”

De cartoons kunnen na de Ommegang nog lang bewaard worden. “Als herinnering”, zegt Fré. “De cartoons rond het Ros zijn dan ook tijdloos. Maar ook de nodige zelfspot is aanwezig. In Dendermonde nemen we de liefde voor ons Peirt heel serieus, maar dat wil niet zeggen dat we niet te beroerd zijn om er wat mee te lachen.”

De cartoonist dacht aanvankelijk aan een boekje dat al zijn cartoons zou bundelen. Maar overleg met Toon Pauwels, die met zijn Goliart inzet op originele merchandising rond Dendermonde, leverde een ander, origineler idee op. “Het zijn postkaarten geworden, mooie gebundeld in een doosje”, zegt Fré. “25 stuks zitten erin, plus de fronttekening ‘Ik was erbij op 29 mei’. Het leuke is dat mensen de tekeningen op die manier ook kunnen opsturen naar anderen om die bijvoorbeeld uit te nodigen voor de Ommegang. Ik ben alvast heel blij met het resultaat.”

Een pakketje cartoons kost 12,5 euro. Kopen kan bij Metaalwerken Putteman Decoratie aan de Oude Vest in Dendermonde en online via Goliart.be.

