Afbraak vroeger rusthuis Sint-Vincentius gestart

Een aannemer startte vorige jaar, in april 2021, met de bouw van een nieuw rusthuis aan de Rosstraat in Baasrode. Dat moet in de toekomst plaats bieden voor bewoners van zowel het vroegere rusthuis Sint-Vincentius uit Baasrode als Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde, goed voor 126 bedden. Het complex bestaat uit verschillende cocons, met elkaar verbonden door glazen gangen. De eerste twee cocons zijn klaar, zodat de bewoners van het Sint-Vincentiusrusthuis midden juli verhuisden. Daarna konden de afbraakwerken aan het vroegere rusthuis starten. Een aannemer is daar nu aan begonnen. Op de plaats van het vroegere rusthuis komen vervolgens nog eens twee cocons. Begin 2024 zouden dan ook de bewoners van Hof ter Boonwijk naar deze site kunnen verhuizen. Dit bouwproject is het grootste dat deze legislatuur gerealiseerd wordt, goed voor een prijskaartje van 23 miljoen euro.