Adolf en Marie-Jeanne zijn briljanten paar: “Meteen verkocht toen we elkaar voor het eerst zagen”

Adolf en Marie-Jeanne leerden elkaar kennen in het toenmalige café Onder De Toren, vlakbij de kerk van Dendermonde. “Marie-Jeanne was er met haar broer toen ik binnenkwam”, zegt Adolf. “Ik was meteen verkocht en niet veel later kregen we verkering met elkaar. Ik moest er wel de broer van Marie-Jeanne voor trotseren, want die was heel beschermend naar zijn zus toe. Als ik voor haar koos, moest het serieus zijn, maakte hij me duidelijk. Maar dat wilde ik ook en een jaar later stapten we in het huwelijksbootje.”