ACV voert actie aan station: “NMBS, laat Dendermondse pendelaars niet in de kou”

DendermondeActievoerders van het ACV Dendermonde voerden woensdag in alle vroegte actie aan het station. Ze deelden er warmtepacks uit aan treinreizigers. “Tegelijk vragen we aan de NMBS: vergeet Dendermonde niet”, klinkt het.

Het nieuws dat de beloofde vernieuwing van het stationsgebouw in Dendermonde opnieuw is uitgesteld, met nogmaals drie jaar tot 2025, is ook het ACV Dendermonde niet ontgaan. “Nochtans nemen dagelijks duizenden pendelaars de trein vanuit Dendermonde naar hun werk of school”, zegt Marc Peelman van ACV Dendermonde. “En comfortabel is dat allerminst: Bij regenweer krijgen treinreizigers natte schoenen van door een vochtige voetgangerstunnel te waden om de perrons te bereiken. En eens op het perron is er geen beschutte wachtplaats. Ook het opstappen is niet evident omdat de perrons te laag zijn en dus onaangepast aan de nieuwe treinstellen. Het zijn allemaal dingen waarvan beloofd is dat ze aangepast worden, maar de werken worden altijd meer op de lange baan geschoven.”

Met een actie aan het station woensdagochtend trok het ACV Dendermonde aan de alarmbel. “Pendelaars in Dendermonde worden in de kou gelaten”, klinkt het. “Daarom delen wij symbolisch warmtepacks aan hen uit. En tegelijk vragen we de NMBS: Vergeet Dendermonde niet! We eisen een snelle vernieuwing van het station.”

Al in 2012 werd aangekondigd dat het station van Dendermonde verbouwd zou worden met een passerelle boven de sporen, roltrappen en liftkokers en een verhoging van de perrons en nieuwe luifels. De startdatum werd toen voorzien in 2015 , maar is sindsdien alleen maar telkens opnieuw opgeschoven. Eind 2022 raakte bekend dat de werken nog eens met drie jaar werden uitgesteld, tot 2025. Er werden immers nog geen afspraken gemaakt over de toekomstige investeringplannen, waardoor nog geen budget voorzien is voor de vernieuwingswerken in Dendermonde. Een nieuwe fiestsenstalling zou er wel dit jaar komen.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.