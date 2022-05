Academie zorgt voor kunstwerk in nieuwe gevangenis, en gedetineerden mogen helpen

Dendermonde Kinderen vieren met Harige Bende 16de verjaardag Tetterga­zet

Een groot “Tetterfeest”, dat stond zondagnamiddag op het programma in het Huis van het Kind De Kroon aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Aanleiding was de zestiende verjaardag van de Tettergazet. Kinderen vierden er samen met de Harige Bende.

15 mei