Academie toont kunstwerken van leerlingen met “Fresh!”

Ook de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten kan haar deuren weer opengooien voor het grote publiek. Daar maakt ze gebruik van door een tentoonstelling op te zetten om kunstwerken van de leerlingen te tonen. Wie “Fresh!” bezoekt krijgt een selectie van werken te zien uit de eerste, tweede, derde en vierde graad en het Specialisatiejaar. Een mix van kunstvormen komt aan bod. De samenstelling van de expo gebeurde door Christophe Malfliet en Jort Van Leemputten, twee docenten verbonden aan de academie. De vernissage vond plaats in de oude inkomhal van de KASK. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 21 mei, tijdens de openingsuren van de academie, aan de Oude Vest in Dendermonde. De toegang is vrij.