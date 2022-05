Aardbeienkweker krijgt rijverbod van vier maanden nadat hij onder invloed ongeval veroorzaakt

De beklaagde nam zijn tractor omdat zijn portefeuille weggenomen was en hij die terug wilde. “Zijn vrouw probeerde hem nog tegen te houden, maar hij wilde niet luisteren”, volgens het openbaar ministerie. “Ik had genoeg gedronken, daarom heb ik mijn tractor genomen”, zei de man. “Er waren werkzaamheden en ik had een ongeval, waar een Limburgse mevrouw bij betrokken was. Ik heb haar gezegd dat we bij mij thuis papieren zouden invullen, maar ik denk dat ze geen Dendermonds begreep want ik heb thuis op haar zitten wachten. Ze is niet komen opdagen.” De rechter legde de man een rijverbod van twee maanden en 51 dagen op en deelde hem mee dat hij ook niet met zijn tractor mag rijden dan. Ook een geldboete van 5.600 euro moet hij betalen, 2.000 euro is met uitstel.