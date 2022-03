Aantal Covid-patiënten in AZ Sint-Blasius blijft toenemen

Dendermonde Tony Callaerts schrijft Bayard-sa­ge: “Nieuwe, moderne blik op Ros Bei­aard-ver­haal”

Eeuwenoude verhalen in een nieuwe kleedje, klassieke figuren uit legendes en nieuwe personages van de auteur. Deze vormen de basis van een nieuwe fantasyreeks “Bayard” van Dendermondenaar Tony Callaerts. “Donkere wolken” is net uit en is het eerste deel van een vervolgverhaal. “Het kan een leuke opwarmer voor de nakende Ros Beiaardommegang zijn”, zegt de auteur.

