Aantal Covid-besmetting neemt ook in regio Eerstelijnszone Dender toe

Dendermonde/regioHet aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames blijven stijgen. Ook in de regio van Eerstelijnszone Dender, rond Dendermonde, is de voorspelde herfstgolf ingezet. Met Buggenhout en Dendermonde als koplopers. Ondertussen draait de boostercampagne op volle toeren.

De Eerstelijnszone Dender is actief in Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Berlare en Zele. Met de coronagolf die zich deze herfst heeft ingezet, lijst ook die de cijfers voor deze regio op. In een week tijd is in Buggenhout een serieuze toename van het aantal coronabesmettingen vast te stellen. In de bosgemeente steeg het incidentiecijfer, dat het aantal gevallen op 100.000 inwoners weergeeft, van 266 naar 320. In oktober vorig jaar lag dat cijfer maar op 47.

Buggenhout zit met dit cijfer bij de top in Oost-Vlaanderen. Het record is in de provincie voor Kruibeke met een incidentie van 338. Ook in Dendermonde is een toename te merken, van 167 naar 209. Vorig jaar deze tijd lag die incidentie in de Ros Beiaardstad op 104.

Dalende trend

Ook in Zele neemt het aantal Covid-gevallen toe. In een week tijd verhoogde de incidentie er van 121 naar 191. In Berlare is de hoeveelheid nieuwe besmettingen met het coronavirus dan weer ongeveer gelijk gebleven, met een incidentie van 165. Lebbeke en Hamme kennen dan weer een dalende trend met respectievelijk een daling van de incidentie van 235 naar 189 en van 256 naar 160.

Door de toenames doet de Eerstelijnszone Dender dan ook oproep naar de inwoners om zeker de herfstbooster te nemen. Deze campagne draait momenteel ook in deze regio volop. Ondertussen heeft ongeveer vijftig procent van de totale bevolking binnen ELZ Dender een herfstbooster gehaald of staat daarvoor al ingepland. Bij de 65-plussers werd zelfs al 65 procent gevaccineerd.

De komende drie weken wordt er in het vaccinatiecentrum in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde nog iedere werkdag, zaterdagvoormiddag en ook enkele avonden gevaccineerd. Op zaterdag 29 oktober schakelt het vaccinatiecentrum weer over op de waakfase. Vanaf dan is er slechts één keer om de tien dagen een vaccinatiemoment. Die zijn gepland op 29 oktober, 9 november, 19 november, 30 november, 10 december en 21 december.

