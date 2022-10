Aanleg overstromingsgebied krijgt steeds meer vorm: “Gebruik asfalt bewuste keuze”

volleybal liga A vrouwen Coach Fien Callens: “Wij willen bij Oudegem onze Belgische talenten een volwaardig project aanbieden”

VC Oudegem heeft een ‘boerenjaar’ achter de rug. De verovering van de Belgische beker was uiteraard het hoogtepunt van het vorige seizoen. Dat alles werd bekroond met de verkiezing van Nikita De Paepe als ‘Rookie of the year’ en Fien Callens als ‘Coach of the year’. De uitstekende prestaties van de hele ploeg, de bekerwinst en de vierde plaats bleven niet onopgemerkt in de sportwereld.

