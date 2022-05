Aalstenaars brengen nieuwe kop voor Ros Beiaard, maar Dendermondenaren zijn toch niet overtuigd: “Prachtige isomo, heeft er nog iemand plek in zijnen hof?”

Dendermonde In ‘All Cops Are Bas­tards’-shirt verschijnt onverbeter­lij­ke bestuurder voor rechter: “Heb je zoveel problemen met de politie?”

Ondanks een eerder rijverbod toch achter het stuur kruipen, en wel onder invloed van drugs: daarvoor heeft Michael D.V. (32) drie jaar cel gekregen. Voor die 20ste verschijning in de rechtbank had de man een speciaal T-shirt aangetrokken, met het opschrift ‘All Cops Are Bastards’.

20 mei