32-jarige verdachte blijft in cel na zware zedenfeiten op 65-jarige vrouw: “Hij zei dat hij honger had”

Lebbeke Ilse en Thomas geven Den Bierboom nieuwe toekomst: “Eigen accenten leggen, met respect voor lange geschiede­nis van dit pand”

Den Bierboom, al zo’n zeventig jaar een iconische horecazaak in Lebbeke, is in nieuwe handen. Ilse Pissens (48) en Thomas Cuffez (38) draaien er volgende week hun eerste service. Daarmee maken ze een sprong in het onbekende. “De smaak voor het koken kreeg ik letterlijk te pakken in de coronaperiode”, zegt Thomas, die in de zaak de rol van chef-kok op zich neemt.

16 januari